Наманганская школа встретит холода во всеоружии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. В школе № 15 Намангана при поддержке спонсоров поменяли трубы, отремонтировали мини-котельную. Причем директор Ахмаджон Мавлянов, по образованию инженер-физик, отстоял необходимость сохранить обе печи.

В принципе, по его словам, достаточно и одной, переведенной на сжигание угля, но на всякий случай пригодится и котел, работающий на газе. А на следующий год запланирован перевод и его на работу на угле.

Чтобы дети не мерзли, в этой школе запасли 40 тонн угля. "Черное золото" складировано в отдельном опечатанном помещении, назначен ответственный за хранение – Ё. Турсунов. Усилиями нового директора (А. Мавлянов работает здесь меньше года) удалось провести полноценный ремонт насосов, сделать двойную обертку труб, устранить течь. Тут директор отметил помощь городского хокимията.

"Готовы мы приступить и к утеплению окон. Но пока довольно тепло, подождем", – поясняет руководитель школы.

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