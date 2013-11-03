В Ханабаде запущено новое производство

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Еще одно предприятие пополнило ряды промышленных производств в Ханадабе Андижанской области – на днях здесь введено в строй действующих общество с ограниченной ответственностью "Олтин водий текстиль".

Оно создано во исполнение территориальной программы создания новых рабочих мест путем организации на базе простаивающих предприятий, пустующих и незавершенных объектов новых производственных мощностей.

Типовое здание социального учреждения, фактически прекратившего свою работу, было передано с нулевым балансом обществу с ограниченной ответственностью "Олтин водий текстиль" под обязательство инвестировать 1,1 миллиарда сумов.

Новый владелец вложил в реконструкцию и оснащение здания современным оборудованием собственные средства в размере 500 миллионов сумов, еще 650 миллионов сумов предоставил городской филиал государственного коммерческого "Халк банка".

"В мае-сентябре шло восстановление и перепрофилирование предприятия. Параллельно было приобретено оборудование турецкого производства, в том числе 83 швейные машины, 3 – для кройки и 8 – для глажки. На нашем предприятии получили постоянную работу 80 человек, 56 из них – выпускники местных колледжей. До конца года планируется принять еще 50 человек", – рассказывает директор фабрики Азизбек Абдуазимов.

Это второе крупное предприятие, запущенное в нынешнем году в небольшом городе с 38-тысячным населением. В январе здесь открыто ООО "Lens textile invest".

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