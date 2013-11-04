Завершился областной этап оценки развития медицины

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября в Бухарском областном управлении здравоохранения состоялось собрание, на котором были награждены победители конкурса на звание "Лучший врач общей практики", "Лучшая патронажная медсестра" и "Самый образцовый сельский врачебный пункт".

Этот конкурс является республиканским и состоит из нескольких этапов. Первоначально отбор претендентов проводился на городском и районных уровнях, теперь завершился предпоследний этап – областной. В конкурсе участвовали врачи и медсестры центральных районных поликлиник, деятельность которых оценивалась по количеству обследованных пациентов, результатам в укреплении репродуктивного здоровья и повышении медицинской культуры в семьях. Отдельно были оценены результаты работы по охране материнства и детства, в том числе проведения разъяснительных бесед среди молодежи.

В номинации "Лучший врач общей практики" победила врач сельского врачебного пункта "Соргун" при Каганском районном медицинском объединении Лобар Эргашева. Лучшей патронажной медсестрой признана Мохина Ганиева из сельского врачебного пункта "Дехдороз" при Пешкунском районном медицинском объединении.

В номинации "Самый образцовый сельский врачебный пункт" победу одержали сельские врачебные пункты "Позагари" в Гиждуванском районе, "Додхо" в Алатском районе и "Аламдор" в Ромитанском районе.

Всем победителям вручены памятные подарки от администрации областного здравоохранения, которая решила наградить победителей современными телевизорами фирмы "Samsung". Кроме того, победители областного этапа вышли на республиканский уровень и продолжат соревноваться в профессиональной деятельности с коллегами из других регионов.