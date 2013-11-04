Президент Узбекистана наградил спортсменов за мировые достижения

Президент Узбекистана наградил спортсменов за мировые достижения04.11.2013 19:32
ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Указ "О награждении спортсменов за достижение высоких результатов на чемпионатах мира" (от 30 октября 2013 года).
Глава государства, в частности, присвоил почетные звания:
- "Ўзбекистон ифтихори" – Нурудинову Руслану Шамильевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике;
- "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан" – Алимову Улугбеку Абдумажитовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике.
Как отмечается в документе, награды присуждены им "за достигнутые высокие результаты на чемпионатах мира, достойный вклад в повышение авторитета и престижа страны на международной арене, личные заслуги в приумножении спортивной славы нашей Родины".
УЗИНФОРМ