Президент Узбекистана наградил спортсменов за мировые достижения

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Указ "О награждении спортсменов за достижение высоких результатов на чемпионатах мира" (от 30 октября 2013 года).

Глава государства, в частности, присвоил почетные звания:

"Ўзбекистон ифтихори" – Нурудинову Руслану Шамильевичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике;

"Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан" – Алимову Улугбеку Абдумажитовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике.

Как отмечается в документе, награды присуждены им "за достигнутые высокие результаты на чемпионатах мира, достойный вклад в повышение авторитета и престижа страны на международной арене, личные заслуги в приумножении спортивной славы нашей Родины".

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