Ислам Каримов принял сопредседателя узбекско-китайского МПК

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила делегация КНР во главе с сопредседателем Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, членом Политбюро ЦК КПК Мэном Цзяньчжу. Целью визита стало участие в очередном заседании МПК по сотрудничеству двух стран. 31 октября в резиденции Оксарой его принял Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

Как отмечалось в ходе беседы, главными направлениями деятельности Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству являются дальнейшая реализация подписанных документов и достигнутых договоренностей, сохранение и поддержание мощного импульса, который руководители обеих стран придали развитию двусторонних отношений.

За последние два года объемы взаимного товарооборота увеличились почти вдвое. Узбекистан поставляет на рынок КНР хлопковое волокно, минеральные удобрения, природный газ, цветные металлы и другие стратегические товары. В рамках Программы сотрудничества в несырьевой и высокотехнологичных сферах реализуются меры по дальнейшей диверсификации и расширению номенклатуры двусторонней торговли.

Ярким примером сотрудничества в сфере энергетики стало строительство газопровода Узбекистан-Китай. В настоящее время успешно функционируют первые две нити газопровода, в следующем году намечено запустить в эксплуатацию третью ветвь газопровода и приступить к реализации проекта по строительству четвертой линии.

Китай – один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана, объемы освоенных инвестиций КНР превысили $6,5 млрд. В Узбекистане функционируют 488 предприятий с участием китайских инвесторов, открыты представительства крупнейших компаний.

Среди крупных проектов с участием компаний Китая – строительство второй очереди Кунградского содового завода, Дехканабадского завода калийных удобрений (II этап), строительство Мубарекского ГХК, комплекса по производству ПВХ, каустической соды и метанола на ОАО "Навоиазот", а также нового энергоблока мощностью 150 МВт на Ангренской ТЭС и других проектов.

Китайским инвесторам предоставлен ряд преференций на территории специальной индустриальной зоны "Джизак", созданной в этом году. Уже сегодня в СИЗ начато производство мобильных телефонов, современных строительных материалов и другой высокотехнологичной продукции, в том числе на экспорт. Китайские компании приступили к реализации 14 соглашений о создании новых производств с привлекаемыми прямыми инвестициями из КНР в объеме $30 млн.

По итогам состоявшихся в Ташкенте заседания Узбекско-Китайского МПК по сотрудничеству и отдельных заседаний в 7 подкомитетах были выработаны конкретные предложения по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества, а также в сферах транспорта, сельского хозяйства, туризма и финансового сотрудничества.

На встрече в Оксарой стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере укрепления региональной безопасности.

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