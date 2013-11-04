Узбекистан посетил новый посол Финляндии

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в Узбекистане с резиденцией в городе Хельсинки назначен Никлас Линдквист. 1 ноября его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, котором финский посол передал адресованные Президенту Республики верительные грамоты.

Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям узбекско-финского сотрудничества в различных сферах, а также по некоторым международным и региональным проблемам. Выражена взаимная заинтересованность в продолжении практики регулярных межмидовских консультаций, последовательном развитии межпарламентских связей, в том числе для обмена опытом в сфере законодательной поддержки двусторонних отношений.

На встрече рассмотрены перспективы углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и Финляндии. Отмечено наличие значительного потенциала для реализации взаимовыгодных проектов с привлечением финских передовых технологий. Собеседники также обсудили предложения по расширению контактов между учреждениями здравоохранения, научными и образовательными организациями двух стран.

Напомним, с 2010 года должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане занимала Тула Ирйола.

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