В МИД Узбекистана состоялись встречи с послами Словакии и Омана

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Узбекистан 1 ноября состоялись двусторонние встречи с главами дипломатических миссий Словакии и Омана.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в ходе беседы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики Паволом Иваном обсуждены рабочие вопросы узбекско-словацких отношений, включая график и повестку дня предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, а также проведение совместных мероприятий.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Мухаммадом бин Саидом бин Мухаммадом аль-Лавати рассмотрены актуальные вопросы узбекско-оманских отношений, в том числе график и повестка дня предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. Также состоялся обмен мнениями по находящимся на согласовании проектам двусторонних документов.

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