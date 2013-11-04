Глава МИД Узбекистана посетит Испанию

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 4-7 ноября посетит с официальным визитом Испанию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Республики.

Программой визита предусмотрены встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Хосе Мануэлем Гарсия-Маргальо, руководством палат Генеральных кортесов, ряда министерств и ведомств Испании.

На переговорах планируется обсудить актуальные вопросы узбекско-испанских отношений, а также международной и региональной проблематики.

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