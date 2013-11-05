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Завершилась проверка предприятий по обеспечению безопасного труда
05.11.2013 12:51

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в Бухарском областном хокимияте состоялось собрание областной комиссии по охране труда. На собрании были подведены итоги проверки обеспечения безопасности труда на крупных производственных предприятиях области. По результатам проведенной проверки, являющейся частью ежегодного смотра-конкурса, выбрана акционерная компания "Когон ёг", где производственные процессы наиболее отвечают всем требования охраны труда.

В коллективе “Когон ёг” насчитывается 518 членов профсоюза, которые особое внимание уделяют вопросам техники безопасности и охраны труда. В этом велика роль не только проводимых профилактических мероприятий, но и вклад работодателя в создание безопасных условий на производстве. Деятельность по предотвращению травматизма и профилактике профзаболеваний на предприятии полностью соответствует разработанным нормам. Здесь созданы уголки техники безопасности, есть стенды, а также наглядные пособия по охране труда. Систематически проводятся занятия, смотры, семинары и аттестация работников на знание техники безопасности труда. Только после сдачи необходимого минимума работники допускаются к производственному процессу.

Представителям администрации предприятий, которые также приняли участие в этом собрании, были приведены требования по безопасности труда, которые обязательны для соблюдения. А за неисполнение указанных требований ответственные должностные лица, в том числе руководители предприятий, могут нести административную и персональную ответственность. В связи с этим, предприятиям было рекомендовано устранить имеющиеся нарушения в максимально короткие сроки, так как, начиная со второй декады декабря, члены областной комиссии по охране труда приступят к повторной проверке. В этот раз в проверке примут участие инспекторы по пожарной безопасности.

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