Подготовка к выборам в органах самоуправления граждан

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в Бухаре состоялся семинар-тренинг на тему "Организационно-правовые основы выборов председателей сходов граждан и их советников". Семинар был организован по инициативе комиссии Совета Сената Олий Мажлиса по содействию организации и проведению выборов председателей и советников органов самоуправления граждан.

В семинаре приняли участие члены областной, городских и районных комиссий, в задачи которых входит организация подготовки и проведения выборов в органы самоуправления граждан. В начале семинара организаторы рассказали участникам о правовых основах и сущности проводимой работы, направленной на формирование гражданского общества. Были рассмотрены законодательные основы, а также соответствующие распоряжения хокимов на местах, которые непосредственно организуют подготовку к выборам и обеспечивают контроль за исполнением законодательных требований.

Далее подробно были рассмотрены задачи городских и районных комиссий, которые были созданы для обеспечения порядка выборных процессов и объявления их итогов. Подробно были рассмотрены результаты работы каждой из комиссий, которые подтвердили готовность участков к предстоящим выборам.

В заключение семинара руководителям городских и районных комиссий было поручено усилить работу по освещению среди населения законодательной базы, касающейся выборов председателей и советников органов самоуправления граждан, а также структуры всей выборной системы в Узбекистане. Для этого рекомендовано проводить встречи с населением махаллей, участвовать в семинарах в образовательных учреждениях и выступать перед трудовыми коллективами.