Пресс-конференция в областном Доме печати

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в Доме печати города Самарканда в рамках исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 года №Р-3987 "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" была организована пресс-конференция.

В мероприятии, организованном по инициативе областного Государственного налогового управления в соответствии со ст.ст. 6-7 Законопроекта, приняли участие ответственные должностные лица налоговых органов области.

Участники пресс-конференции рассказали работникам СМИ о новшествах в системе налоговой политики страны, выполненных задачах по обеспечению законности функционирования предпринимательской среды и стоящих перед ГНУ задачах на ближайшую перспективу.

На пресс-конференции выступил с докладом заместитель начальника областного ГНУ Л.Баракаев, который отметил налоговые льготы, созданные условия для налогоплательщиков, организованные интерактивные услуги и т.д.

В ходе мероприятия должностные лица ГНУ ответили на вопросы работников СМИ.

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