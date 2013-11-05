Пищевая промышленность Узбекистана за 9 месяцев выросла на 8,6%

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития пищевой промышленности Республики за январь-сентябрь 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде объем производства в пищевой промышленности составил 5779,4 млрд. сумов (на 8,6% больше чем за 9 месяцев прошлого года). Удельный вес отрасли в общем объеме промышленной продукции Республики составил 13,2%.

Предприятиями пищевой промышленности Узбекистана увеличено производство таких видов продукции, как сыр, включая брынзу (в 8 раз), масло сливочное (на 44,7%), молоко и молочные продукты (23,2%), макаронные изделия (19,9%), масло растительное (17,6%), мыло хозяйственное (15,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (12,8%), минеральные воды (6,4%).

В январе-сентябре расширен также выпуск алкогольной продукции, таких видов как: спирт пищевой (на 7,7%), коньяк (8,7%), водка и ликероводочные изделия (6,0%), пиво (3,0%).

За 9 месяцев 2013 года Узбекистан экспортировал товары пищевой промышленности на $313,6 млн., что на 43,5% больше аналогичного периода прошлого года.

УЗИНФОРМ