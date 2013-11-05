Легкая промышленность Узбекистана за 9 месяцев выросла на 15,3%

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Госкомстат Узбекистана обнародовал экспресс-информацию об итогах развития легкой промышленности Республики за январь-сентябрь 2013 года.

Согласно этим данным, в отчетном периоде предприятиями отрасли произведено продукции стоимостью 5254,8 млрд. сумов, что на 15,3% больше соответствующего периода прошлого года. Доля легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции составила 12,0%.

За 9 месяцев предприятия текстильной промышленности выпустили продукцию на 4326,0 млрд. сумов (рост на 13,6%), швейной промышленности – 532,0 млрд. сумов (25,5%), кожевенно-обувной – 292,3 млрд. сумов (23,1%).

В частности, увеличено производство текстильной галантереи (в 4,3 раза), материалов для производства обуви (2,1), трикотажного полотна (1,5), нитей шелка-сырца (1,5), хлопчатобумажных тканей (1,4), хлопчатобумажной пряжи (1,2), трикотажных изделий (1,2), чулочно-носочных изделий (1,4).

В январе-сентябре экспорт товаров легкой промышленности (кроме хлопка-волокна) составил $675,9 млн., что на 35,6% больше аналогичного периода 2012 года.

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