В Наманганской области экономика развивается успешно

В Наманганской области экономика развивается успешно05.11.2013 12:01
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области ведется большая работа по выполнению программ ускоренного развития отраслей экономики, вводятся в строй новые предприятия. За 9 месяцев темпы роста в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности составили...
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