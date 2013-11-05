



В Наманганской области экономика развивается успешно



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области ведется большая работа по выполнению программ ускоренного развития отраслей экономики, вводятся в строй новые предприятия. За 9 месяцев темпы роста в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности составили... УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи



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