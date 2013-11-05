В Ташкенте пройдет конференция преподавателей немецкого языка

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 7 по 9 ноября в Ташкенте состоится 9-я конференция преподавателей немецкого языка. Примерно 250 преподавателей немецкого языка и доцентов со всего Узбекистана встретятся для того, чтобы повысить свою квалификацию и обменяться опытом, сообщает отдел прессы посольства Германии.

Трехдневную конференцию организуют Гете-институт, Центральное управление школ за рубежом и Германская служба академических обменов (DААD) в Бонне при поддержке посольства Германии в Ташкенте.

Конференция состоится в здании академического лицея при Университете мировой экономики и дипломатии. Мероприятие дает возможность для обмена опытом и мнениями, а также для усовершенствования навыков преподавания немецкого языка как иностранного.

Федеральное министерство образования, искусства и культуры Австрии, Австрийская служба обмена, посольство Швейцарии, Ассоциация учителей немецкого языка Узбекистана, Программа лекторов фонда им. Роберта Боша и DААD, а также различные издательства, выпускающие учебные пособия, из Германии осуществляют финансовую поддержку и предоставляют ведущих семинаров.

Участников конференции в этом году также ожидает очень интересная и многообразная программа, отмечается в сообщении германского диппредставительства. Основу 9-й конференции преподавателей немецкого языка составляют множество интересных практических семинаров, поделенных в зависимости от целевой группы учащихся и уровня знаний языка, которые будут представлены полномочными экспертами из Узбекистана, Германии и Австрии.

В рамках культурной программы конференции планируются показ фильма, литературные чтения в Гете-институте в Ташкенте и прием в резиденции посла Федеративной Республики Германия.

В рамках конференции все участвующие культурные организации представят свой стенд. При этом, особое внимание будет уделяться 5-летию создания инициативы "Школы: партнеры будущего", в которой задействованы многие германские культурные организации.

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