Посбоны приходят в милицию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. По данным Наманганского облУВД, в этом году ряды сотрудников органов внутренних дел пополнили 30 членов формирований "стражи махалли" – посбонов. Такие цифры приводит начальник управления по профилактике правонарушений подполковник Бахтиер Турсунбабаев.

По его словам, посбоны оказывают неоценимую помощь в предотвращении и раскрытии преступлений, с их помощью удалось распутать несколько сотен правонарушений. Например, 200 посбонов были награждены к Дню работников милиции ценными подарками, многим выданы служебные велосипеды.

"А поскольку они хорошо знают специфику милицейской службы, наиболее достойные принимаются на службу в органы внутренних дел", – добавляет подполковник Турсунбабаев.

Так, благодаря бдительности командира формирования "стражей махали" поселка Акташ Туракурганского района Набижона Кодирова удалось задержать преступников, укравших партию компьютеров и другого оборудования на 5 млн. сумов из школы № 61, раскрыть серию краж сотовых телефонов. За это активный борец с правонарушителями был награжден медалью "Жасорат".

Руководитель управления по профилактике правонарушений Наманганского облУВД также подчеркивает, что в профилактику правонарушений большой вклад вносят и члены комиссий по примирению, советники по духовно-просветительской и религиозно-нравственной работе, которые вплотную работают с трудновоспитуемыми подростками, неблагополучными семьями, прекрасно осведомлены об их проблемах, а также педагоги школ и колледжей.

Он считает, что создание сети опорных пунктов милиции стало реальным воплощением в жизнь установок Президента Ислама Каримова о роли инспектора профилактики, взаимодействии с активистами махалли, что должно стать надежной гарантией обеспечения мира и стабильности.

УЗИНФОРМ