Выпускники Учкудукского строительного колледжа на производственной практике

Выпускники Учкудукского строительного колледжа на производственной практике06.11.2013 10:26
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября у учащихся старших курсов Учкудукского профессионального строительного колледжа началась производственная преддипломная практика, которая будет проходить до 28 декабря на строительных объектах района.
Вместе с наставниками, опытными рабочими строительной организации "Алтинтау – курилиш" ("Алтинтау - строй"), будущие молодые специалисты уже приступили к реконструкции старого здания районной школы музыки и искусства.
Практиканты активно участвуют в монтаже электропроводки и монтажу коммуникационного оборудования объекта.
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