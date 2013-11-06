



Выпускники Учкудукского строительного колледжа на производственной практике



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября у учащихся старших курсов Учкудукского профессионального строительного колледжа началась производственная преддипломная практика, которая будет проходить до 28 декабря на строительных объектах района. Вместе с наставниками, опытными рабочими строительной организации "Алтинтау – курилиш" ("Алтинтау - строй"), будущие молодые специалисты уже приступили к реконструкции старого здания районной школы музыки и искусства. Практиканты активно участвуют в монтаже электропроводки и монтажу коммуникационного оборудования объекта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи