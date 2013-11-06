Новые рабочие места для навбахорских девушек

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в махалле "Кухрон" Навбахорского района вступил в строй новый цех по производству носков.

В цехе, построенном в фермерском хозяйстве "Коратог чорваси", трудоустроенные на работу 6 махаллинских девушек ежедневно производят до 250 пар мужских, женских и детских носков из хлопчатобумажных и шерстяных нитей.

В ближайшие дни в цехе намечается производство перчаток и варежек, что будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест.

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