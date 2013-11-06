



Семинар в городском хокимияте



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в хокимияте города Навои прошел семинар на тему "Организационно-правовые основы выборов председателей и советников местных органов самоуправления граждан". В работе семинара приняли участие депутаты Навоийского городского Кенгаша народных депутатов, представители политических партий и председатели махаллинских комитетов. Участникам семинара были даны разъяснения об изменениях и дополнениях в закон "О выборах председателей (аксакалов) и их советников местных органов самоуправления граждан", внесенных на совместном 11-м заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, о значении и актуальности данного закона, о его применении в ходе избирательной кампании. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи