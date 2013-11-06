Подарки горняков воспитанникам "Мехрибонлик уйи"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. В конце текущего года исполняется 55 лет со дня образования государственного предприятия "Навоийский горно-металлургический комбинат".

В эти дни на местах проводятся различные мероприятия, приуроченные к славной дате.

Одно из таких мероприятий прошло в навоийском "Мехрибонлик уйи" ("Дом милосердия"). Представители горняков накрыли для детишек богатый стол с пловом, различными сладостями и фруктами. Гости, вместе с детьми пели песни о Родине, читали стихотворения, танцевали на дискотеке.

В заключение мероприятия, каждый из воспитанников получил подарки в виде одежды, обуви и учебных принадлежностей, подготовленные для них коллективом металлургического комбината.

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