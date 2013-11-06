



Бдительность – залог безопасности



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября в целях организации добровольного клуба "Молодые спасатели" в средней общеобразовательной школе №6 города Навои прошел областной семинар на тему "Бдительность – залог безопасности". В нем приняли участие представители областного управления по чрезвычайным ситуациям, управлений здравоохранения, народного образования, пожарной безопасности, преподаватели, учащиеся и студенты образовательных учреждений города. Опытные специалисты ознакомили учащихся и студентов с необходимыми действиями при землетрясениях, случаях наводнений, оползней, возникновении пожаров, различных техногенных катастроф и других ситуациях. Участники семинара на практике отработали действия по спасению населения при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций. Участники мероприятия пришли к единодушному мнению о необходимости на добровольной основе создания в учебных заведениях клубов "Молодых спасателей" и проведения между ними первых показательных районных, областных и республиканских соревнований в марте – июне 2014 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи