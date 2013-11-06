В целях воспитания духовно стойкой молодежи

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября в средней общеобразовательной школе №11 города Навои прошло мероприятие на тему "Борьба против религиозного экстремизма, миссионерства и всякого рода чуждой идеологии".

Выступившие на мероприятии представители городского отдела духовности и просветительства, а также управления народного образования рассказали участникам мероприятия о негативном влиянии на укрепление духовности, развитие просветительства и воспитание молодого поколения проявлений различного рода чуждой идеологии и религиозного экстремизма, о мерах, проводимых в этом направлении в стране и в городе.

В завершение участники мероприятия получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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