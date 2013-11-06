



Мероприятие в "Навоиазоте" посвятили пропаганде среди молодежи национальных традиций и обрядов



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Мероприятие, проведенное 5 ноября по инициативе городского отдела духовности и пропаганды в открытом акционерном обществе "Навоиазот", было посвящено пропаганде среди молодежи национальных традиций и обрядов. Выступившие с докладами руководитель Навоийского городского отдела духовности и пропаганды У.Жураев, преподаватель Навоийского государственного педагогического института У.Сафаров рассказали молодым рабочим предприятия о богатых национальных традициях и обрядах узбекского народа и их роли в воспитании молодежи. Участникам мероприятия были продемонстрированы театрализованные сценки национальных обрядов и обычаев. Вечер закончился ответами на вопросы, интересующие молодежь. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи