В Навои прошел конкурс учащихся на тему "Сила – в знании языка"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. В прошедшем 5 ноября в детском центре "Баркамол авлод" смотре-конкурсе на тему "Сила – в знании языка", посвященном 24-й годовщине Закона "О государственном языке Республики Узбекистан", приняли участие учащиеся общеобразовательных школ №2 и №16 города Навои.

На конкурсе, инициированном городским отделом народного образования, соревновались команды учащихся 6-8 классов, ставшие победителями в общешкольных конкурсах.

В условия конкурса входили номинации "Представление своей школы и класса", "Кто знает больше пословиц и поговорок?", "Отгадай слово", "Игра знатоков". Участники конкурса поведали зрителям и членам жюри о богатом историческом наследии узбекского языка, о его сегодняшнем развитии. Рассказали стихотворения и исполнили песни о величии родного узбекского языка.

После интересных соревнований знатоков родного языка победа с небольшим отрывом была присуждена команде учащихся общеобразовательной школы №16.

Все участники конкурса были награждены памятными подарками от организаторов конкурса и городского Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот".

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