Выставка воспитанников Бухарской специализированной школы-интерната искусства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября в Бухарской специализированной школе-интернате искусства открылась выставка работ воспитанников этой школы. На выставке свои работы представили 36 учеников, занимающиеся изобразительным и прикладным искусством. Для удобства посетителей выставка организована во дворе школы и ее могут посетить все желающие.

В первый день выставки здесь побывали ученики младших классов с 19-й, 21-й и 23-й общеобразовательных школ города Бухары. Ребятам особенно понравились картины с изображением времен года. На некоторых картинах очень реалистично изображены краски осени в Бухаре.

В настоящее время в школе проводятся занятия по музыке, изобразительному и прикладному искусству. В этом году количество учеников достигло 176 человек, отмечен интерес со стороны мальчиков. Если в прошлом году здесь занималось всего 52 мальчика, то в новом учебном году было принято еще 86 новых учеников, большая часть из которых мальчики.