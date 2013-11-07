В Навои проводятся тактические учения МЧС

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября в отеле "Ешлик" прошли учения, организованные на основании распоряжения хокима города Навои за №1 от 7 января 2013 года "О подготовке и проведении подразделениями МЧС совместно с руководителями объектов, специальных тактических учений, направленных на обучение персонала к действиям по предотвращению природных и техногенных ситуаций".

В учениях приняли участие сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям (ОЧС) города Навои, руководящие работники и обслуживающий персонал отеля "Ешлик", представители городского отдела пожарной безопасности, предприятия электрических сетей, навоийского филиала Республиканского центра экстренной медицинской помощи.

Руководил учениями начальник ОЧС города Навои, подполковник Ф.С.Шодмонов.

На учениях отрабатывались действия руководителей отеля при чрезвычайных ситуациях и слаженность специально обученных групп пожаротушения, разведки, эвакуации, экстренной медицинской помощи и обеспечения общественного правопорядка.

На основании утвержденного распоряжением графика подобные учения до конца текущего года будут проводиться и на других предприятиях города.

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