Удача улыбнулась ташкентцам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Ташкентские баскетболисты стали победителями юношеского чемпионата страны. В финальном матче во вторник на паркете наманганской специализированной детско-юношеской спортшколы № 3 "Пахлавон" они переиграли наманганцев – 54:43.

На групповом этапе наши ребята во втором матче обыграли команду из Бухары – 64:35, обеспечив себе выход в полуфинал.

Другой коллектив Наманганской области из СДЮСШ № 2 уступил ферганцам – 27:57 и Навои – 38:68. На этом его выступление завершилось.

В полуфинале получилось противостояние двух команд из долины – Фергана – Наманган. Наши оказались сильнее – 43:20. Сборная Ташкента в свою очередь уверенно обыграла команду из Самарканда – 53:23.

Решающая встреча прошла в интереснейшей борьбе, в которой удачливее оказались столичные юноши. Команда, которую тренирует известный наманганский специалист Бахтиер Низамбаев, стала второй. А третье место досталось нашим соседям ферганцам, одолевшим в утешительном финале самаркандцев – 46:62.

На торжественном закрытии соревнований призерам и победителям были вручены дипломы и ценные подарки от Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана и Федерации баскетбола Республики.

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