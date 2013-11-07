Наманганские ватерполисты участвуют в чемпионате Казахстана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. В эти дни две команды из Намангана выступают на чемпионате Казахстана. Первый тур молодежного первенства среди юношей и девушек 1998 года рождения и моложе соседней страны принимает спорткомплекс "Rakhat Fitness" в Алматы.

Эта поездка стала возможной благодаря установившимся дружеским связям с казахстанскими ватерполистами главного тренера сборной области Равиля Вишнякова. Стоит сказать, что различные команды из Казахстана регулярно проводят в бассейне "Ёшлик" тренировочные сборы и участвуют в наших соревнованиях.

Очередной визит в Казахстан стал продолжением обширных международных связей наманганского водного поло. Так, в начале октября наша юношеская команда победила на открытом чемпионате Малайзии.

В этом турнире, состоявшемся в Серенбане, наши парни опередили местные коллективы "Паханг", "Перак", "Мелака", "Селангор", "Негри-Сембилан" и "Куала-Лумпур", одержав победы во всех матчах.

Честь страны отстояли Мирсаидбек Мирсодатов, Бекзод Мирхаликов, Хаётжон Рахимов, Улугбек Эгамбердиев, Умаржон Имомалиев, Завен Осипян, Асланбек Дадаев, Исломжон Кодирханов, Сардор Исмаилов, Жахонгир Собиржанов, Диёр Исамиддинов, Бахтиёр Абдуганиев, Ливон Захарьянц.

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