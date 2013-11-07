Юные дарования Намангана стали победителями областного этапа конкурса "Янги авлод"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Намангане прошел областной этап фестиваля детского творчества "Янги авлод" ("Новое поколение"), организованный Фондом "Форум культуры и искусства Узбекистана" и детской организацией "Камалак".

По словам заведующего отделом по работе с активной и способной молодежью ОДМ "Камолот" Авазбека Юлдашева, в районных и городском этапах участвовали почти 2800 детских коллективов и сольных исполнителей.

А на областном этапе мерились силами в танцах, вокальном исполнении, декламации, изобразительном искусстве и прочих жанрах 500 участников. Больше 30 из них стали лауреатами и будут представлять область на республиканском этапе.

Особо отличились Гульзода Хусамбоева из Касансайского района (вокальное исполнение), Диана Хасанбаева из Чартакского района (танцы), Гавхарой Таджимирзаева из Наманганского района (фортепиано), Муслима Раимжанова из Туракургана (поэзия) и танцевальная группа из Намангана "Байрам".

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