В Намангане представили программу тренингов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Молодежном центре Намангана для сотрудников районных центров духовности и просветительства, отделений ОДМ "Камолот" и журналистов прошла презентация нового учебного курса "Актуальные темы идеологической жизни".

Программу тренингов под таким названием представил главный специалист научно-практического центра пропаганды национальной идеи Республиканского совета духовности и просветительства Отабек Бозоров. Он также рассказал о проводимом центром мониторинге выполнения постановления Президента Узбекистана № 451 в ряде областей Республики – Бухарской, Джизакской, Сырдарьинской и других.

Программа курсов создана согласно протоколу № 9 заседания Республиканского совета духовности и просветительства от 30 ноября 2012 года. Они предназначены для работников министерств и ведомств, предприятий, организаций, учреждений. В программу учебных тренингов включены такие темы, как медиабезопасность, "Спорт – залог здорового поколения, здорового будущего", "Пять ударов по одной угрозе" и другие.

Подробнее о программе курсов и затронутых в них проблемах в живой форме поведали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, профессора, доктора наук Зиевиддин Мансуров и директор Республиканского центра духовности и просветительства Мухаммаджон Куранов.

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