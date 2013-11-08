Вводится визовая информационная система в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Визовая информационная система (VIS) предназначена для обмена визовыми данными между государствами-участниками Шенгенского соглашения. Главной целью системы VIS является упрощение процедуры подачи ходатайства на получение визы, облегчение проведения контроля на внешних границах и повышение безопасности, в том числе и для заявителей, говорится в сообщении отдела культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте.

Как отмечается в сообщении, подключение консульских представительств государств-участников Шенгенского соглашения к центральной базе данных системы VIS произойдет 14 ноября 2013 года.

Сама же визовая информационная система (VIS) функционирует с 11 октября 2011 года. Подключение визовых отделов посольств государств-участников Шенгенского соглашения к этой системе происходит постепенно.

В связи с введением системы VIS, как отмечается в пресс-релизе, с этой даты произойдут следующие изменения:

– при первой подаче ходатайства на получение визы в целях сбора биометрических данных (отпечатков десяти пальцев и фотографии) необходима личная явка заявителя;

– при последующей подаче ходатайств на получение визы в течение 5 лет, сохраненные в базе данных системы VIS данные заявителя могут быть использованы повторно;

– при въезде на территорию государств-участников Шенгенского соглашения пограничные ведомства имеют возможность проверить личность въезжающего по базе данных системы VIS.

От снятия отпечатков пальцев освобождаются дети до 12 лет, лица, у которых снятие отпечатков пальцев физически не представляется возможным, главы государств и правительств, члены национального правительства с сопровождающими их супругами и членами их официальных делегаций, если они приглашены правительствами государств-участников Шенгенского соглашения или международными организациями в рамках официального визита.

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