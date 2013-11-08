В Балыкчи растут спортивные таланты

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. За 9 месяцев этого года 20 юных балыкчинцев приняли участие в республиканских детских и юношеских соревнованиях, 14 стали призерам, а 4 выступали на международных соревнованиях. Тяжелоатлет Файзулло Набиев стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира в Бирме.

Как отмечает сотрудник Балыкчинского районного отделения Фонда развития детского спорта Андижанской области Х. Мадазимов, в районе создана хорошая база для развития детского спорта, укрепления здоровья детей и подростков: "Это 3 стадиона, 52 спортивных зала, 200 мини-стадионов. В прошлом году в махалле "Аккурган" был сдан в эксплуатацию спортивный комплекс. А в следующем году в школе № 36 планируется построить современный спортзал".

По данным районного отдела по делам культуры и спорта, в Балыкчи 15 видами спорта в районе занимаются свыше 14 тысяч детей, причем свыше 7,5 тысяч из них – девушки. С ними работают 300 тренеров, учителей физвоспитания, которые повышают свою квалификацию на учебно-практических семинарах.

"В этом году 36 школ района получили от областного филиала Фонда развития детского спорта Узбекистана новое спортивное оборудование. 200 девушкам, принимавшим участие в районных и областных соревнованиях, были вручены президентские подарки – спортивная форма и обувь", – говорит Х. Мадазимов.

Творческий подход к работе тренеров, хорошая материально-техническая база, привлечение детей к регулярным занятиям физкультурой и спортом дают свои положительные результаты.

В числе ведущих наших спортсменов – тяжелоатлеты Шерзод Маруфжанов, Жайрона Бустанова, Мадина Мингбаева, Муаттар Набиева, мастера узбекского боевого искусства Мирхаким Таштанов, Дилорам и Гульшана Тухтасынова, волейболистки Бархаё Умарова – призеры состязаний различного ранга. В их спортивных достижениях есть весомый вклад тренеров Абдугани Тургунова, Мукаддам Тургуновой, Хумаюна Пулатова, преподавателей физвоспитания Шавкатбека Бабамирзаева и Турсунбая Думанова", – рассказывает сотрудник Балыкчинского районного отделения Фонда развития детского спорта.

Особой популярностью у молодежи в Балыкчи пользуются карате, узбекское боевое искусство, тяжелая атлетика, теннис, волейбол.

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