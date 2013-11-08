Лидеры наманганских ННО собрались на форум

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. В среду Молодежный центр Намангана стал ареной бурных дискуссий представителей третьего сектора – представители региональных ННО, сотрудники органов государственной власти и управления, политических партий.

Инициаторами Национального форума выступили Национальная ассоциация ННО Узбекистана (НАННОУз), Независимый институт мониторинга формирования гражданского общества (НИМФОГО), Министерство юстиции Республики Узбекистан, Общественный фонд по поддержке ННО и других институтов гражданского общества, местные органы власти, Комитет женщин Узбекистана, Совет Федерации профсоюзов Узбекистана, Экологическое движение Узбекистана, НАЭСМИ.

Открывший работу форума хоким области Баходир Юсупов отметил важность деятельности общественных организаций, их роль в дальнейшей демократизации, развития самоуправления.

Затем с докладами по вопросам повестки дня выступили руководитель Наманганского территориального отделения НИМФОГО Зафаржон Худайбердиев, заведующий отделом областного управления юстиции Мирзакарим Тиллабоев, председатель НАННОУз А. Каримов и другие.

Ораторы отмечали важность консолидации ННО, усиления их роли и значения в процессе демократизации и модернизации страны, реализации важнейших государственных программ выступили, прежде всего в тех сферах, где государство нуждается в поддержке, активном участии негосударственных некоммерческих организаций.

В рамках Наманганского регионального этапа Национального форума ННО Узбекистана проведены "круглый стол", посвященный вопросам повышения организационного развития, эффективности и активности участия ННО в реализации программ социально-экономического развития; общественные слушания о ходе реализации в регионе "Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране" со стороны региональных управлений министерств здравоохранения, народного образования, труда и социальной зашиты населения, Госкомитета по охране природы и Государственного налогового комитета; фотовыставка и выставка достижений региональных ННО, где посетителям и гостям были представлены презентации негосударственных некоммерческих организаций в сферах здравоохранения, экологии, занятости населения, социальной зашиты.

В ходе регионального этапа Национального форума ННО Узбекистана состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия между государственным и общественным секторами в целях реализации государственных программ социально-экономического развития регионов. Так, по мнению участников диалогов, такое общение позволяет провести анализ проектов, завершающихся в этом году и определить возможные направления работы в 2014 году.

По итогам мероприятия подписаны соглашения и меморандумы между ННО, политическими партиями и органами власти. Также в ходе форума были награждены наиболее активные ННО области.

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