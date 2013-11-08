В Бухарском районе реконструирован распределительный узел воды

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Бухарском районе завершена капитальная реконструкция районного узла распределения воды. Обустройством этого объекта занимались специалисты генподрядчика - СП ООО "Киммёхимоя-таминот". В течение двух месяцев был выполнен весь объем работ, на которые было затрачено 3 миллиона 300 тысяч долларов США, выделенных Азиатским банком развития.

По данным специалистов предприятия, в настоящее время сданы в эксплуатацию насосная станция, хлораторная лаборатория, административный и бытовой корпуса, уложено труб разного диаметра протяженностью 30,1 километра.

В ближайшие дни будут завершены работы по подсоединению всех водных артерий к центральному пункту новой насосной станции и проведены благоустроительные мероприятия на прилегающей территории. Этот проект позволит тысячам жителей района пользоваться чистой питьевой водой, как говорится, из-под крана.