В Джандаре открылся современный центр по изучению иностранных языков

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. В специализированной общеобразовательной школе №49 Джандарского района открыт центр по изучению иностранных языков. На открытии центра, состоявшемся 8 ноября, выступили представители областного управления народного образования и районного хокимията, которые отметили важность этого центра в создании благоприятных условий для местного населении в изучении иностранных языков.

Центр оборудован специальным лингафонным кабинетом, где установлено 15 компьютеров, и читальным залом с отдельной библиотекой. В центре имеется еще 2 отдельных кабинета, в которых одновременно смогут заниматься 30 человек. Это первый подобный центр в Джандарском районе, и теперь местным жителям, особенно молодежи, не придется ездить в областной центр для учебы в подобных центрах или образовательных курсах.