В Папе откроется обновленная музыкальная школа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Папе – районном центре Наманганской области Узбекистана – на днях откроется детская школа музыки и искусства № 7. Это учебное заведение переезжает в новое здание.

"Оно построено в рамках Государственной программы укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения деятельности школ музыки и искусства на 2009 – 2014 годы, на это затрачено около 2,5 млрд. сумов", – рассказала заведующая районным отделом методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования (новое название районо) Илтифот Кучкарова.

Более 150 ребят уже обучаются в кабинетах, оснащенных всем необходимым. Кстати, очень скоро поступят новенькие музыкальные инструменты, также будет оборудован буфет, административные помещения.

В школе открыты отделения эстрадного исполнения, узбекских народных инструментов, традиционного исполнения, актерства, хореографии, изобразительного искусства и другие. Местные юные дарования охотно посещают занятия даже в эти дни, когда идут школьные каникулы.

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