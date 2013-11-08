В Намангане проходит бесплатная диагностика женщин

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. За пятницу и субботу около 150 женщин Наманганской области получат в пятой семейной поликлинике бесплатные консультации в рамках благотворительной акции. Она ежегодно проводится Ассоциацией "Во имя жизни" в целях предотвращения рака молочной железы.

По словам координатора проекта Дильфузы Куроловой, прием пациенток ведут лучшие специалисты страны: онкомаммолог Ташкентского городского онкодиспансера Абдумутал Мадалимов, онкогинеколог поликлиники Ташкентского городского онкодиспансера Акшолпа Байменова, ее коллега из Ташкентского областного онкодиспансера Дильфуза Набиева, психолог Шахида Джумаева.

Помимо утилитарной цели – выявления предраковых состояний у женщин – акция нацелена также на воспитание у представительниц прекрасного пола чувства ответственности за свое здоровье, понимания необходимости ежегодного обследования.

За прошедшие 5 лет, когда проводится такая акция, бесплатную диагностику прошли свыше 33 тысяч женщин по всему Узбекистану.

Выезды в регионы Узбекистана – важная часть программы профилактики, ранней диагностики, лечения рака молочной железы и реабилитации женщин с таким диагнозом. В каждой области Узбекистана на протяжении двух дней женщины проходят прием у маммолога, онкогинеколога, УЗИ-специалиста, а также организуются встречи с психологом. В рамках акции женщины принимают участие в опросах на предмет осведомленности о заболевании, получают информационные пособия и буклеты по самообследованию груди. В этом году диагностика в регионах охватит в основном военнослужащих женщин и жен военнослужащих.

Надо сказать, что такая просвещенческая активность приносит свои плоды – желающих обследоваться становится все больше, женщины не стесняются обращаться за консультацией, внимательнее относятся к своему здоровью.

Ежегодно в мире регистрируется более 1 миллиона больных и более 600 тысяч человек умирает, несмотря на использование современных технологий в диагностике и лечении рака молочной железы.

Акции проводится Национальной Ассоциацией по раку молочной железы "Во имя жизни", общественным объединением "Женское собрание" при содействии Министерства здравоохранения Узбекистана, медицинских клиник "Salus Vita" и "МDS-сервис", АО "Dori-Darmon".

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