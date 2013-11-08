Юные навбахоровцы стали чемпионами страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Воспитанники детско-юношеской футбольной школы (ДЮФШ) "Навбахор-Умид" стали победителями чемпионата страны среди сверстников. В четверг в финальном матче они обыграли ДЮФШ № 28 Бухары.

Чемпионат стартовал в воскресенье. Девять участвующих в нем команд были разделены на две подгруппы. Соперниками наших ребят стали "Нефтчи" (Фергана), "Насаф" (Карши), "Кызылкум" (Навои) и "Бухара". Подопечные Рахима Гафурова умудрились на этом этапе не пропустить ни одного мяча в свои ворота. Сыграв по нолям с каршинцами и бухарцами, они одолели соседей-ферганцев – 2:0 и "Кызылкум" – 1:0. Набранных 8 очков хватило для первого места по дополнительным показателям. Столько же оказалось у команды из Бухары.

В другой группе также выявилось два фаворита. С одинаковым багажом – 7 очков – финишировали "Динамо" (Самараканд) и команды ДЮФШ № 28 Бухары. Самаркандцы забили в ворота соперников всего 2 мяча, а бухарцы – 6, что и помогло им занять первое место.

Главный финал отличался на редкость упорной борьбой. А успех юным наманганским футболистам принес единственный гол. Он, как и три в групповом турнире, на счету одного игрока – нападающего Акмала Мухаммадиева, признанного лучшим футболистом турнира.

В итоге именно подопечные Рахима Гафурова и подняли над головой почетный кубок. Другая команда из Бухары также не сумела одолеть своих оппонентов в матче за третье место, уступив динамовцам по пенальти – 1:2.

В дерби Ферганской долины между "Нефтчи" и "Андижаном" сильнее оказались вторые, занявшие пятое место. А седьмое вырвали каршинцы, переигравшие мубарекский "Машъал" – 2:1. Последнее, девятое место, досталось "Кызылкуму".

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