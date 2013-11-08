Узбекистан и Кыргызстан продолжают переговоры по демаркации госграницы

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 4 по 6 ноября в городе Оше прошла встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы по отдельным несогласованным участкам узбекско-кыргызской Государственной границы в пределах Андижанской по смежеству с Ошской областью, а также предложения по правовому оформлению Государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает МИД Узбекистана.

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