Укрепляется материальная база наманганских сходов граждан

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области местной властью в лице областного и районных хокимиятов оказывается всесторонняя поддержка в деле укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.

Так, только за 9 месяцев нынешнего года на баланс 14 сходов граждан махаллей (СГМ) переданы административные здания, 135 СГМ обеспечены компьютерным оборудованием, 179 – современной мебелью. С начала года проведен капитальный ремонт зданий 172 СГМ, реконструировано 43 здания. Эти данные привел сенатор Олий Мажлиса Узбекистана, председатель правления областного отделения фонда "Махалля" Насритдин Садритдинов. На это городскому и районным отделениями фонда "Махалля" и спонсорами выделено 586 млн. сумов.

"Вот только один пример. Наманганское городское отделение фонда "Махалля" выделило более 60 млн. сумов для строительства новых административных зданий для СГМ "Мехрибонлик" и "Гишт-куприк", а также для ремонта зданий в СГМ "Чорсу", "Янги-хает", "Олвализор", "Чаманзор", "Зарбдор" и других", – говорит сенатор.

Он также отмечает, что успешная деятельность органов самоуправления и процветание махалли во многом зависит от деловых качеств аксакала, его авторитета, знаний и жизненного опыта, предприимчивости.

"Поэтому к предстоящим в ноябре – декабре выборам лидеров и советников в махаллях мы относимся весьма ответственно. В этом направлении проводится целый ряд организационных мероприятий, решением областного Совета народных депутатов, принятым на 20-й сессии 25 сентября, создана областная комиссия по содействию организации и проведению выборов, утвержден план мероприятий областного Совета", – отмечает далее председатель областного фонда "Махалля".

Эти комиссии и группы, по его словам, проделали большую подготовительную работу, во всех сходах уже определились с кандидатами в председатели и советники, из числа которых граждан предстоит проголосовать за самых достойных, не жалеющих сил для преобразования махалли, являющих собой пример гражданской сознательности.

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