Наманганский фермер думает об урожае зерна будущего года

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. В фермерском хозяйстве "Рахматулох-Турсунбой" Наманганского района одноименной области ведется работа по уходу за посевами озимых. Так, поливальщики Одилжон Карабаев и Абдумалик Мамажанов орошают посевы пшеницы урожая 2014 года.

"Как видите, растения успешно развиваются. Сейчас мы ведем полив, вносим местные удобрения", – говорит фермер Лутфулло Иноятов.

Благодаря этому, по его словам, всходы пшеницы уйдут под снег вполне окрепшими и нормально перенесут зимнюю стужу. "А уж весной мы постараемся сделать все, чтобы ускорить развитие растений и получить хороший урожай зерна", – оптимистично добавляет фермер.

Параллельно тут завершают сбор хлопка. Сборщицы Барчиной Урманова, Нигора Гуломова, Мухсинбой Бегалиев и другие перевыполняют дневные нормы, стремятся собрать хлопок до последней коробочки. Сырье без задержки поступает на приемные пункты.

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