Учкурганский фермер успешно осваивает новые виды сельхозпроизводства

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. Фермерское хозяйство "Кугай тола Ахмаджон" Наманганской области, которым руководит Рахимжон Паттаев, почти выполнило план по сдаче хлопка: с каждого из 69 гектаров хлопкового клина здесь получили по 33,7 центнера сырца. По плану предстоит сдать 231 тонну хлопка, а дехкане уже сдали более 200 тонн.

Стоит сказать, что сельчане знают фермера Паттаева и как щедрого спонсора – он помогает малообеспеченным семьям, школе и детскому саду, участвует в благоустройстве родного кишлака Кугай Учкурганского района.

Хозяйство это считается успешным по всем показателям. Так, план по продаже зерна государству выполнен на 120 процентов – в закрома Родины поступила 101 тонна зерна. А недавно приобрели новый трактор МТЗ-80.

Фермер Паттаев планирует развивать и другие отрасли: садоводство, животноводство и прочее, но при этом взвешенно подходят к делу и изучают опыт других фермеров, специфику производства, рынок сбыта.

И планы на будущее у фермера вполне конкретные.

"Создать небольшую животноводческую ферму, сад или цех по переработке фруктов и овощей – нам вполне по силам. Опыта хватит, все дело только в дополнительных земельных площадях, кредитах. Мы этим обязательно займемся", – говорит Р. Паттаев. По его словам, это позволит создать новые рабочие места, внести вклад в наполнение внутреннего рынка качественной продукцией.

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