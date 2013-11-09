Русский культурный центр призвал наманганцев подписываться на местную газету на русском языке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. С призывом активнее участвовать в подписной кампании к жителям Наманганской области обратился через местную газету "Наманганская правда" председатель областного Русского культурного центра Андрей Володин.

"Руководство Наманганского областного русского культурного центра призывает всех жителей области, для которых русский язык является родным, принять активное участие в подписке на 2014 год на газету "Наманганская правда" – единственное печатное издание в области, выходящее на русском языке", – говорится в опубликованном обращении.

Лидер русской общины отмечает, что по признанию очень многих читателей каждый номер этой газеты отличается информационной насыщенностью, разнообразием тем и жанров, в ней регулярно освещаются события в масштабах области, Республики и мира, часто публикуются критические материалы по фактам бюрократии, других негативных явлений в экономической, общественной и культурной жизни области.

В последние годы газета переживает не лучшие времена в связи с резким сокращением тиража, то есть газета постоянно находится в тяжелом финансовом положении, говорится далее в обращении. "Исправить его можно, если каждый платежеспособный русскоязычный житель области, а их не один десяток тысяч, не откладывая в долгий ящик, оформит годовую подписку на родную нам по языку "Наманганскую правду", – заключает свой призыв к наманганцам председатель НРКЦ.

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