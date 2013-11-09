



В Ашхабаде пройдут узбекско-туркменские межмидовские консультации



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 11 ноября, в столице Туркменистана пройдут двусторонние политические консультации между представителями внешнеполитических ведомств Узбекистана и Туркменистана. На повестку дня заседания будут вынесены вопросы развития межгосударственных отношений, регионального и международного характера, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Кроме того, 11-12 ноября в Ашхабаде пройдет 9-е заседание совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи