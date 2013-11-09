Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Омана рассмотрят вопросы взаимодействия

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. В начале следующей недели в оманской столице, Маскате, пройдут двухдневные межмидовские политические консультации, в которых примут участие заместители министров иностранных дел обеих стран.

Как сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, в ходе консультаций планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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