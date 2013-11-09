Узбекская делегация посетила Испанию с официальным визитом

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 4 по 7 ноября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила с официальным визитом Королевство Испания. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, а также международной и региональной проблематики.

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе визита узбекская делегация провела встречи и переговоры с руководством палат Генеральных кортесов – председателем Сената Пиа Гарсия-Эскудеро Маркесом и президентом Конгресса депутатов Хесусом Посада Морено, а также с министром иностранных дел и сотрудничества Хосе Мануэлем Гарсия–Маргальо, министром промышленности, энергетики и туризма Хосе Мануэлем Сория Лопесом, государственным секретарем по вопросам торговли Хайме Гарсия Легасом.

Кроме того, прошла встреча с президентом Конфедерации предпринимательских организаций Хесусом Банагесом, в рамках которой была проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана с участием представителей ведущих компаний Испании и кооперационная биржа.

Узбекская делегация также посетила Национальную ассоциацию производителей промышленного оборудования Испании, где были рассмотрены практические аспекты межгосударственных отношений, инициативы сторон по насыщению сотрудничества новыми совместными проектами в различных областях.

В рамках визита подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

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