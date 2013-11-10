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Театр – это призвание
10.11.2013 10:59

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Имя главного режиссера Бухарского государственного театра кукол Бурона Акобирова известно не только в Бухарской области, но и далеко за ее пределами. За время его творческой деятельности на сценах Бухарского областного театра драмы и государственного театра кукол было поставлено большое количество спектаклей, мюзиклов, праздничных представлений. В интервью Бурон Акобиров рассказал, что значит для него театральная деятельность и насколько тесно переплетена вся его жизнь с искусством.

- В каждом возрасте есть свои мечты, свои приоритеты, а что с высоты вашего жизненного опыта самое главное в жизни?

- Главное - твое призвание. Счастье - выбрать профессию по душе, работать в окружении дорогих тебе людей, с большим творческим вдохновением. Годы, накопленная мудрость заставляют ко всему относиться философски. Мы на молодежь смотрим с надеждой, а она на нас, людей зрелого возраста, смотрит с доверием.

- Как вы пришли в театр?

- В детстве мне родители рассказывали много сказок. И я тогда окунался в мир волшебства и романтики. Меня охватывала мозаика чувств. Живой интерес к национальному искусству помог мне совершить шаг, который наполнил мою жизнь новым смыслом. После окончания Ташкентского театрально-художественного института я получил диплом актера театра и кино. С 1983 по 1993 год я был актером Бухарского государственного театра кукол. В 1990 году театр принял участие в 14 международном фестивале театров кукол, проходившем в Польше. Наш театр повез на этот фестиваль спектакль "Хужа Насриддин в Бухаре", поставленный по пьесе М.Турсунова. За этот спектакль театр кукол получил специальный приз фестиваля. Я создал образ Насриддина. Но меня больше тянуло в режиссуру. Вновь стал учиться и окончил режиссерский факультет Института искусств, после окончания которого стал работать в Бухарском областном театре драмы. И благодаря своему наставнику Убайдулло Бакаеву я многому научился.

Бурон Акобиров на сцене областного театра драмы поставил десятки спектаклей как для взрослой, так и детской публики. В 2012 году его приглашают в качестве главного режиссера в Бухарский государственный театр кукол, где он ставит несколько спектаклей, которые пришлись по душе детворе. И еще один штрих к деятельности детского режиссера. В конце 90-х годов прошлого века он создал театр-студию "Миллий кугирчок", где ставились спектакли на английском языке для зарубежных туристов. В 2003 году театр-студия побывал с гастролями в городах Германии. Сегодня театр-студия продолжает свою деятельность при фонде "Олтин мерос", где молодых людей обучают не только актерскому мастерству, но и изготовлению национальных кукол.

Всесторонняя деятельность Бурона Акобирова была по-достоинству оценена государством. В этом году Указом Президента Узбекистана Ислама Каримова в числе других отличившихся работников науки, образования, литературы, культуры и искусства, главный режиссер Бухарского областного кукольного театра Бурон Рамазанович Акобиров был награжден орденом "Мехнат шухрати".

- Признание - огромный стимул для дальнейшей работы. Я мечтаю, чтобы наш театр кукол чаще выезжал с гастролями за рубеж, радовал детвору мира своими новыми спектаклями, - говорит Бурон Акобиров.

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