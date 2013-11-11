Парламентарии Узбекистана рассмотрели ряд новых законопроектов

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан провела в минувшую пятницу очередное заседание, на котором рассмотрен ряд законопроектов во втором чтении.

Депутаты, в частности, обсудили проекты законов "Об опеке и попечительстве" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "Об опеке и попечительстве", разработанные в рамках реализации Государственной программы "Год семьи".

Первый законопроект направлен на дальнейшее совершенствование правовых механизмов защиты прав и законных интересов лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В документе определяются основные понятия, направления государственной политики, принципы, задачи и полномочия государственных органов в области опеки и попечительства, устанавливается подробный порядок назначения опекуна и попечителя, усиливаются законодательные гарантии прав подопечных, определяются правовые механизмы защиты имущественных прав подопечных.

Второй документ разработан в целях приведения действующих правовых норм в соответствие с новым законодательным актом. Им предусмотрены поправки в Семейный кодекс, которые будут способствовать развитию механизмов опеки и попечительства, обеспечению защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Далее на заседании был рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с образованием государственного органа по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции". Документом вносятся поправки в ряд действующих нормативно-правовых документов в связи с образованием нового комитета, освобождением комитета и его территориальных органов от уплаты государственной пошлины по искам, вносимым на рассмотрение судов в соответствии с возложенными на комитет полномочиями.

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