Машиностроение Узбекистана за 9 месяцев выросло на 25%

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. В январе-сентябре 2013 года предприятия машиностроительной отрасли Узбекистана произвели промышленную продукцию на 8638,0 млрд. сумов, что на 24,7% больше аналогичного периода прошлого года. Такие данные опубликовал Госкомстат Республики.

В частности, общее производство автомобилей в стране выросло на 10,3% и составило 196,4 тысячи единиц. Выпуск грузовых автомобилей увеличился на 74,2%, специализированных – 49,7%, автобусов – 14,4%, легковых (без специализированных) – 9,7%. Производство автомобильных двигателей в Узбекистане выросло в 14,7 раза, кузовов – в 9,4 раза, автомобильных прицепов и полуприцепов – в 2,0 раза, дисков колес автомобилей – на 48,9%.

Предприятия электротехнической промышленности за 9 месяцев 2013 года увеличили выпуск таких видов продукции, как кабели сигнально-блокировочные (в 1,8 раза), провода неизолированные контактные (троллейные) (1,7), кабели городской телефонной связи (на 36,0%), провода бытовые (29,2%), бронекабель (17,9%), провода установочные (10,8%), провода шланговые (6,0%).

Высокие темпы роста отмечены в сельскохозяйственном машиностроении. За отчетный период производство пресс подборщиков увеличено в 3,0 раза, тракторов – в 2,3 раза, борон – в 1,9 раза, тракторных прицепов – в 1,7 раза, зерноуборочных машин – на 46,4%, культиваторов – на 11,5%.

За январь-сентябрь текущего года также увеличилось производство таких потребительских товаров, как: плоскопанельные телевизоры (в 14,1 раза), DVD-проигрыватели (10,0), электрочайники (на 78,2%), энергосберегающие лампы (на 75,8%), стиральные машины (на 28,8%).

УЗИНФОРМ