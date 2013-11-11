Кредитование экономики Узбекистана за 9 месяцев выросло на 31%

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Республики Узбекистан опубликовал некоторые показатели развития банковско-финансовой системы страны за январь-сентябрь 2013 года.

Согласно этим данным, по состоянию на 1 октября совокупный капитал коммерческих банков вырос на 23% и достиг 6,4 трлн. сумов, активы банков увеличились на 31% – до 39,4 трлн. сумов. Уровень достаточности капитала банковской системы составляет 23,7%.

В отчетном периоде реальному сектору экономики было выделено 22,7 трлн. сумов кредитов, что на 31,3% больше предыдущего года, в том числе около 5,5 трлн. сумов – выданы на инвестиционные цели (рост в 1,3 раза). Кредитование субъектов малого бизнеса увеличилось в 1,3 раза и составило около 5,6 трлн. сумов, объем микрокредитов достиг 1135 млрд. сумов. На бизнес-проекты выпускников профессиональных коллежей с начала года выделены кредиты в объеме 108,3 млрд. сумов (рост в 2,8 раза).

Совокупный объем банковских депозитов за 9 месяцев вырос на 30,7% и на 1 октября превысил 23,2 трлн. сумов.

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